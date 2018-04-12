Собянин выступил против массовой жилой застройки вдали от МКАД

Москва, 12 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против строительства жилья далеко от МКАД.

По мнению градоначальника, это приведет к проблемам с коммуникациями.

«Я принципиально считаю, нам нельзя уходить с массовым строительством далеко от МКАД. Город расползается, коммуникации удлиняются, эффективность от такого города снижается», — заявил мэр российской столицы, передает РИА Новости.

Кроме того, подобное строительство может привести к транспортному коллапсу и проблемам в экологии, передает телеканал «360». Также цена подобного жилья будет ниже, что вызовет неконтролируемый приток населения.

