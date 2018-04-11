В ГИБДД назвали самые аварийно-опасные места в Москве

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Москва, 11 апреля. Начальник столичной Госавтоинспекции Виктор Коваленко назвал самые аварийно-опасные места в Москве.

Коваленко назвал так называемые очаги аварийности в Москве — это места, где наиболее высокая концентрация ДТП.

«Это участок дорожной сети, на котором происходит два и более ДТП с пострадавшими, протяженностью 400 метров, — пояснил представитель столичной Госавтоинспекции. — Преобладает, конечно, МКАД, достаточно высокая активность, и Дмитровское шоссе».

Он также отметил, что самой распространенной причиной аварий на московских магистралях является превышение водителями скорости.

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