Гигантское колесо обозрения появится в Подмосковье

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Москва, 11 апреля. Колесо обозрения высотой в 50 метров построят в балашихинском парке «Пехорка» в 2019 году. Об этом в среду сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам главы подмосковной Балашихи Сергея Юрова, старые аттракционы будут постепенно демонтированы.

«Мы планируем сделать большую зону аттракционов с 50-метровым колесом обозрения. После завершения проектных работ мы выберем подрядчика, который будет инвестировать средства и проводить работы за свой счет», — отметил он.

По окончании демонтажа старых аттракционов на лето в парке появятся временно возводимые конструкции, речь идет о батутах, прокатах детских автомобилей и других, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В общей сложности в парке установят порядка 20 новых аттракционов. Строительные работы планируют окончить в 2019 году.

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