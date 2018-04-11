Два 33-этажных дома построят в Подмосковье к 2020 году

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Москва, 11 апреля. Возведение двух 33-этажных домов началось в Одинцовском районе Московской области. Об этом в среду сообщает пресс-служба областного Главгосстройнадзора.

Отмечается, что многоэтажные дома общей площадью свыше 28 тысяч квадратных метров каждый построят около населенного пункта Марфино в Подмосковье.

Один дом будет рассчитан на 384 квартиры, второй — на 396 квартир, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Уточняется, что строительные работы намерены завершить во втором квартале 2020 года.

Ранее сообщалось, что производственный склад на 11,2 квадратных метра в Подмосковье построят в 2018 году.

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