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Два 33-этажных дома построят в Подмосковье к 2020 году
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    Два 33-этажных дома построят в Подмосковье к 2020 году

    13:35  11 Апреля 2018
    632

    Два 33-этажных дома построят в Подмосковье к 2020 году

    Москва, 11 апреля. Возведение двух 33-этажных домов началось в Одинцовском районе Московской области. Об этом в среду сообщает пресс-служба областного Главгосстройнадзора.

    Отмечается, что многоэтажные дома общей площадью свыше 28 тысяч квадратных метров каждый построят около населенного пункта Марфино в Подмосковье.

    Один дом будет рассчитан на 384 квартиры, второй — на 396 квартир, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Уточняется, что строительные работы намерены завершить во втором квартале 2020 года.

    Ранее сообщалось, что производственный склад на 11,2 квадратных метра в Подмосковье построят в 2018 году.

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    Автор: Дана Балан
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    #подмосковье #строительство
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