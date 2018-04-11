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Школьник насмерть разбился, упав с крыши в Подмосковье
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    Школьник насмерть разбился, упав с крыши в Подмосковье

    11:52  11 Апреля 2018
    43

    Школьник насмерть разбился, упав с крыши в Подмосковье

    Москва, 11 апреля. Трагический инцидент произошел в подмосковной Электростали: с крыши дома упал школьник. Как сообщает в среду пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области, инцидент произошел накануне.

    Очевидцы случившегося рассказали, что 15-летний подросток соскользнул с крыши и упал на землю. Мальчик был госпитализирован. Уже в больнице он скончался от полученных травм.

    Сестра погибшего сообщила, что ее брат иногда лазил по крышам. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Напомним, ранее спасатели обнаружили в озере Ильмень в Новгородской области тело пропавшего рыбака-велосипедиста.

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    Автор: Тимур Румянцев
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