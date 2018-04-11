Энергокомплекс Московской области подготовят к погодным аномалиям

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Москва, 11 апреля. Энергетический комплекс Подмосковья будет готов к погодным аномалиям. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на главу Минэнерго области Леонида Неганова.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», министр отметил, что с каждым годом климат меняется, а погодные условия не перестают удивлять россиян несвойственными для территории страны аномальными явлениями. По данным главы ведомства, службы должны учитывать погодные аномалии при подготовке к летнему сезону. Неганов уточнил, что также необходимо основательно подготовиться к пожароопасному сезону. По его данным, энергетики проходят специальные учения в рамках подготовки к чрезвычайным ситуациям.

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