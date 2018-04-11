Проект «Экскурсовод в метро» стартовал в московском метрополитене

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Москва, 11 апреля. Гиды появятся в столичной подземке в рамках проекта «Экскурсовод в метро». Пилотная версия проекта была запущена в московском метрополитене в среду.

О станциях метро гостям и жителям столицы будут рассказывать квалифицированные специалисты: в рамках проекта экскурсоводы будут проходить обучение в учебном центре метрополитена и сдавать экзамены. Как пишет «Вечерняя Москва» , таким образом гиды подтвердят свои знания истории метро и особенности проведения экскурсий в подземке.

Успешно сдавшие экзамены экскурсоводы получат аккредитацию, которая будет действительна в течение года. В настоящее время она уже выдана 20 специалистам, уточняет РИАМО.

По словам заммэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, идея проекта возникла в связи с обращениями гидов о проведении экскурсий в метро и пассажиров, интересующихся мифическими рассказами о метрополитене.

Ранее стало известно, что для участия в проекте московской подземки «Музыка в метро» было отобрано свыше 200 участников.

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