МЧС РФ предупредило москвичей о мокром снеге и резком похолодании

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Москва, 11 апреля. Дождь, мокрый снег и резкое усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду ожидается в Москве и Московской области в среду.

Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления МЧС России. Отмечается, что в Москву и Подмосковье придет холодный атмосферный фронт. Как пишет «Вечерняя Москва», ночью в Москве прошел мокрый снег, температура воздуха опустилась до 0 – плюс 5 градусов.

В ведомстве просят москвичей и гостей столицы быть осторожными в связи с неблагоприятными условиями погоды.

Как ранее писала «Газета.ru», в Москве в среду прогнозировали до плюс 9 градусов тепла.

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