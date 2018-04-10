Московские аэропорты закроют из-за репетиций парада Победы

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Москва, 10 апреля. Аэропорты в Москве временно закроют из-за репетиций парада Победы 11 и 13 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».

Отмечается, что временные ограничения будут ведены 11 и 13 апреля на использование воздушного пространства в районе ряда аэропортов московской зоны. В ведомстве уточнили, что в районе Внуково и Остафьево воздушное пространство будет закрыто с 10:40 до 11:10.

Ограничительные меры коснуться и Домодедово с Жуковским. Там ограничения будут действовать с 10:45 до 11:05. Шереметьево будет работать в обычном режиме.

Ранее Минобороны РФ рассказало о новинках вооружений для показа на параде Победы 9 мая.

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