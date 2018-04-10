Дом солиста группы Uma2rmaH сгорел в Подмосковье

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Москва, 10 апреля. Крупный пожар произошел в поселке Гаврилково Московской области в дневное время во вторник, 10 апреля. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Получив сообщение о возгорании в таунхаусе, пожарные выехали на место происшествия. Как стало известно, один дом сгорел, другой, который находится рядом, частично пострадал. На месте происшествия работали 15 человек, было привлечено шесть единиц техники.

«В 17.15 — локализация открытого горения», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Как сообщает «Пятый канал», один из двух домов принадлежит участнику группы Uma2rmaH Сергею Кристовскому. Отмечается, что из людей никто не пострадал.

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