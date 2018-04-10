«Нам нужно выходить на новый уровень»: Собянин поручил разработать программу «Умный город» в Москве

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Москва, 10 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил разработать новую программу «Умный город». Об этом глава столицы заявил на заседании президиума московского правительства во вторник, 10 апреля.

Ключевая задача программы заключается в том, чтобы использовать современные технологии для создания максимально удобной среды для жителей и гостей города. Также «Умный город» увеличит эффективность городского управления «за счет широкого анализа больших данных и внедрения искусственного интеллекта».

Сергей Собянин отметил, что с каждым годом увеличивается количество предоставляемых услуг в электронном формате. Однако, по его мнению, технологии меняются и городу нужно выходить на новый уровень.

«Нам нужно выходить на новый уровень развития электронных сервисов, услуг, информационного города. И можем уже сегодня говорить не об отдельных услугах, а о создании комплексной программы «Умный город», которая бы охватывала все стороны нашей жизни», — подчеркнул Сергей Собянин.

Как стало известно, после принятия программы «Умный город» начнется новый этап информатизации города. А это должно произойти в следующем году.

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