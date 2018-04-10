Синоптики рассказали, когда в Москве может быть установлен новый рекорд тепла

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Москва, 10 апреля. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что во вторник в Москве может быть установлен рекорд тепла.

«В 14 часов температура воздуха в Москве, на станции ВДНХ, впервые в 2018 году превысила отметку +20 градусов. До 15-16 часов температура воздуха продолжит расти, и не исключено, что она достигнет абсолютного максимума для 10 апреля», — цитирует ее слова агентство РИА Новости.

Напомним, что прошлый рекорд тепла в российской столице 10 апреля составил 21.1 градус выше нуля. Он был зафиксирован 10 лет назад.

Ранее сообщалось, что синоптики рассказали, когда в Москве пройдет первая весенняя гроза. Не исключено, что первая в этом году весенняя гроза настигнет москвичей именно 10 апреля.

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