Судьбу мусорного полигона «Ядрово» решат на референдуме

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Волоколамск, 10 апреля. Депутаты подмосковного Волоколамска единогласно поддержали решение инициировать референдум по вопросу работы мусорного полигона «Ядрово», сообщил глава городского поселения Петр Лазарев.

Дата референдума о судьбе «Ядрово» пока не определена, но решено создать рабочую группу из депутатов, городской администрации и общественников. Лазарев добавил, что в ближайшее время будут сформулированы вопросы для голосования, пишет «Интерфакс».

Напомним, что 3 и 10 марта жители Волоколамского района вышли на митинг с требованием решить вопрос с мусорным полигоном, который стал причиной ухудшения экологической ситуации в регионе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев держит вопрос на контроле. Возле полигона работают мобильные лаборатории, которые круглосуточно осуществляют мониторинг, берут пробы воздуха.

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