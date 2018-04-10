Судьбу мусорного полигона «Ядрово» решат на референдуме
Волоколамск, 10 апреля. Депутаты подмосковного Волоколамска единогласно поддержали решение инициировать референдум по вопросу работы мусорного полигона «Ядрово», сообщил глава городского поселения Петр Лазарев.
Дата референдума о судьбе «Ядрово» пока не определена, но решено создать рабочую группу из депутатов, городской администрации и общественников. Лазарев добавил, что в ближайшее время будут сформулированы вопросы для голосования, пишет «Интерфакс».
Напомним, что 3 и 10 марта жители Волоколамского района вышли на митинг с требованием решить вопрос с мусорным полигоном, который стал причиной ухудшения экологической ситуации в регионе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев держит вопрос на контроле. Возле полигона работают мобильные лаборатории, которые круглосуточно осуществляют мониторинг, берут пробы воздуха.