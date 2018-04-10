Специалисты обнаружили 13 фрагментов самолета на месте крушения Ан-148

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Москва, 10 апреля. На месте потерпевшего крушение самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье специалисты обнаружили 13 фрагментов воздушного судна, заявили в экстренных службах региона.

Ранее появилось сообщение о том, что на месте крушения самолета в Подмосковье обнаружены фрагменты Ан-148 и личные вещи погибших пассажиров. После этого спасатели возобновили поиски в районе деревни Степановское Раменского района.

«Специалисты уже обнаружили 13 фрагментов воздушного судна, обследование района продолжается», — приводит слова источника РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на место трагедии 10 апреля приедут родственники погибших, губернатор Оренбургской области и начальник главного управления МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин, пишет Ura.Ru.

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