Депардье исполнит песни Высоцкого в Москве

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Москва, 10 апреля. Французский актер Жерар Депардье исполнит в Москве песни Владимира Высоцкого на русском и французском языках. Концерт приурочен к 80-летию музыканта, сообщают организаторы мероприятия.

Отмечается, что Депардье давно мечтал поработать с Высоцким и его текстами.

«Много лет спустя Жерар Депардье, с восторгом отзывающийся о Высоцком и жалеющий о неосуществленных планах, по приглашению организаторов концерта «Высоцкий 80! Я жив, снимите черные повязки» приедет в Москву, чтобы исполнить на французском и русском языках песни выдающегося барда», — цитирует агентство РИА Новости организаторов мероприятия.

Как отмечает Ura.Ru, апрельский концерт в Москве будет не единственным мероприятием, посвященным юбилею Высоцкого. Так, в ноябре 2017 года на полуострове Крым прошел спектакль «Дороги Высоцкого».

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