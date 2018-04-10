Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Россия
Глава Минтранса рассказал, когда в Подмосковье начнут ремонтировать дороги
Новости Сирии
Посол Израиля вызван в МИД РФ для обсуждения ситуации в Сирии
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава Минтранса рассказал, когда в Подмосковье начнут ремонтировать дороги

    11:47  10 Апреля 2018
    69

    Глава Минтранса рассказал, когда в Подмосковье начнут ремонтировать дороги

    Москва, 10 апреля. Ремонт дорог в Московской области стартует этой весной 16 апреля. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков.

    «К ремонту региональных дорог приступим 16 апреля, то есть, в ближайший понедельник», — рассказал Тресков на совещании правительства региона.

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на ремонт дорог в этом году выделены «значительные средства».

    «Мы вновь выделили значительные средства — девятнадцать миллиардов рублей», — приводит слова Воробьева интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Как отметили на совещании, в подготовке плана ремонта дорог в регионе поучаствовали более 200 тысяч человек — фактически, каждый двадцатый житель регион. Эти граждане, отмечает РИАМО, смогли в различных формах принять участие в голосовании на портале «Добродел», куда можно было направлять предложения по ремонту.

    Глава Минтранса рассказал, когда в Подмосковье начнут ремонтировать дороги

    В результате в общий план дорожного ремонта в области попали более 3,3 тысяч километров автомобильных дорог по всему Подмосковью, сообщает телеканал «Подмосковье 360°».

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #воробьев
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Песков пообещал корректировку рынков в России

      12:06 10 Апреля 2018 61
      Читать
      8:31
      Сегодня

      Тулеев стал спикером кузбасского парламента

      8:09
      Сегодня

      Путин и Медведев 10 апреля обсудят подготовку к отчету правительства в Госдуме
      8:06
      Сегодня

      Второй эсминец США прибудет к берегам Сирии через несколько дней — СМИ
      7:09
      Сегодня

      Сирия: Совбез ООН проголосует по проекту резолюции по САР во вторник
      2:25
      Сегодня

      Небензя: Проект резолюции США по Сирии содержит «неприемлемые элементы»

      Генпрокуратура РФ опубликовала важные материалы по «Делу Скрипаля». ФАН-ТВ

      18:58 9 Апреля 2018 1649

      Весенний призыв: в Петербурге подвели итоги призывных кампаний. ФАН-ТВ

      17:53 9 Апреля 2018
      210

      Eurovision Pre-Party: поддержать Юлию Самойлову приехали российские и зарубежные звезды. ФАН-ТВ

      16:10 9 Апреля 2018
      1007

      «Пасхальный вечер в Царском Селе». ФАН-ТВ

      13:13 9 Апреля 2018
      212

      Захват парковок в Строгино: москвичи бьют тревогу из-за бездействия полиции. ФАН-ТВ

      11:56 9 Апреля 2018
      20079
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Сирия: более 3,6 тысячи боевиков и членов их семей сдались в Думе за сутки

      Сирия: более 3,6 тысячи боевиков и членов их семей сдались в Думе за сутки

      8:45   10 Апреля 2018
      1767
      Небензя: РФ неоднократно предупреждала США о негативных последствиях удара по Сирии

      Небензя: РФ неоднократно предупреждала США о негативных последствиях удара по Сирии

      4:22   10 Апреля 2018
      6685
      Сирия: Дамаск готов содействовать миссии ОЗХО для работы в Думе

      Сирия: Дамаск готов содействовать миссии ОЗХО для работы в Думе

      2:47   10 Апреля 2018
      1438
      Идея России отправить экспертов ОЗХО в сирийскую Думу «достойна реализации» – Британия

      Идея России отправить экспертов ОЗХО в сирийскую Думу «достойна реализации» – Британия

      0:55   10 Апреля 2018
      4742