Глава Минтранса рассказал, когда в Подмосковье начнут ремонтировать дороги

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Москва, 10 апреля. Ремонт дорог в Московской области стартует этой весной 16 апреля. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков.

«К ремонту региональных дорог приступим 16 апреля, то есть, в ближайший понедельник», — рассказал Тресков на совещании правительства региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на ремонт дорог в этом году выделены «значительные средства».

«Мы вновь выделили значительные средства — девятнадцать миллиардов рублей», — приводит слова Воробьева интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как отметили на совещании, в подготовке плана ремонта дорог в регионе поучаствовали более 200 тысяч человек — фактически, каждый двадцатый житель регион. Эти граждане, отмечает РИАМО, смогли в различных формах принять участие в голосовании на портале «Добродел», куда можно было направлять предложения по ремонту.

В результате в общий план дорожного ремонта в области попали более 3,3 тысяч километров автомобильных дорог по всему Подмосковью, сообщает телеканал «Подмосковье 360°».

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