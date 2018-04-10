Глава Подмосковья назвал дату проведения общеобластного субботника

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Москва, 10 апреля. 21 апреля в Московской области пройдет субботник, заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Воробьев констатировал, что общеобластной субботник состоится 21 апреля. Акция пройдет в рамках месячника благоустройства региона после схождения снега, пишет РИАМО.

«Наша задача — очень доходчивым, понятным языком объяснить, как каждый человек может принять в нем участие, внести свою лепту, — приводит слова Воробьева «Подмосковье 360». — Прошу глав муниципалитетов совместно с министерством ЖКХ детально проработать вопрос обеспечения людей инвентарем».

Кроме того, глава Подмосковья потребовал от местных властей организовать досуг и питание для участников общеобластного субботника, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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