Синоптики рассказали, когда в Москве пройдет первая весенняя гроза

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Москва, 10 апреля. Вторник в Москве будет самым теплым днем наступившей недели — и при этом, по прогнозам синоптиков, именно во вторник жителей Москвы может ожидать первая весенняя гроза.

В целом 10 апреля метеорологи обещают жителям столицы России теплую, но облачную погоду, которая может испортиться к вечеру.

«Днем в Москве и Подмосковье облачно с прояснениями, вечером, после 18.00 — 19.00, кратковременный дождь, местами не исключена гроза», — сообщает телеканал «Подмосковье 360°» со ссылкой на погодный центр «Фобос».

При этом воздух в Москве может прогреться до 20 градусов Цельсия днем. В Московской области температура воздуха может достигнуть 22 градусов тепла.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что жительница американского штата Флорида погибла 7 апреля в результате удара молнии во время грозы.

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