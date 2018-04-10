Кассиры московского метро обучились новым стандартам обслуживания

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Москва, 10 апреля. Почти половина сотрудников Московского метрополитена, обслуживающих пассажиров в кассах, прошли обучение новым стандартам сервиса.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в настоящее время курсы прошли 1,5 тысячи кассиров. По его словам, остальные сотрудники обучатся новым стандартам к началу чемпионата мира по футболу, который пройдет в российских городах этим летом, пишет «Вечерняя Москва».

Новый стандарт сервисного обслуживания в столичной подземке заработал в конце 2017 года. Согласно ему, работники касс должны быстро и качественно обслуживать пассажиров, отвечать на все их вопросы, разрешать конфликтные ситуации спокойно и вежливо.

Кроме того, теперь кассиры московского метро должны организовать свое рабочее место согласно системе 5S: соблюдать порядок на столе, определенным образом раскладывать разные типы проездных билетов. Также для них была введена единая форма одежды.

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