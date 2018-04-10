Просмотр автоистории стал самым популярным сервисом у москвичей

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Москва, 10 апреля. Просмотр автоистории на сайте мэра Москвы стал самым популярным порталом у столичных автомобилистов. С начала 2018 года им воспользовались свыше 31 тысячи раз.

«Самым популярным сервисом для автомобилистов на mos.ru стал просмотр автоистории. С начала года этой услугой воспользовались свыше 31 тысячи раз», — говорится на сайте московского градоначальника.

При этом остальными сервисами проверки жители столицы пользовались более 25 тысяч раз, пишет РИАМО. Сервис проверки автоистории стал доступен для автомобилистов прошлой осенью. За все время его работы им воспользовались более 130 тысяч раз.

Благодаря сервису москвичи могут узнать пробег автомобиля, количество владельцев, уточнить, не находилась ли машина в розыске, и, таким образом, избежать ошибок при покупке автомобилей, бывших в употреблении.

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