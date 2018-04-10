«Майское тепло» пришло в столицу России на второй неделе апреля

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Москва, 10 апреля. Настоящее майское тепло пришло в Москву уже на второй неделе апреля. По мнению синоптиков, показатели температуры воздуха в столице существенно превышают норму для начала апреля, превышая их на несколько градусов.

«Такие температурные показатели на 7–8 градусов выше положенного по статистике и точь-в-точь соответствуют климатическим показателям середины мая», — приводит «Вечерняя Москва» мнение синоптиков из погодного центра «Фобос».

В понедельник температура в Москве достигала 18 градусов выше нуля — это дало возможность жителям столицы как следует получить удовольствие от солнечного дня. При этом вторник, как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», станет самым теплым днем недели — температура легко может достигнуть 20 градусов.

В то же время настраиваться на долгие теплые деньки не стоит: уже завтра в Москве температура снизится, теплый фронт пройдет и температура воздуха упадет до 9 градусов. Ночью на неделе возможны даже заморозки.

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