Архитектурная подсветка украсила центры госуслуг в Москве

В закладки

Москва, 10 апреля. Здания центров государственных услуг «Мои документы» в Москве украсили архитектурной подсветкой, сообщила директор столичных центров госуслуг Елена Громова.

Громова обратила внимание, что здания центров госуслуг были украшены таким образом в Москве, чтобы не мешать жителям соседних домов. Световое оформление зданий выполнено в едином стиле. При монтаже было выбрано теплое освещение.

«По вечерам наши центры будут встречать красивыми огнями, — приводит слова Громовой «Вечерняя Москва». — Мы постоянно думаем о комфорте посетителей, и теперь «Мои документы» стали еще более доступными и еще более приветливыми».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.