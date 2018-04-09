Программист рассказал об утечке данных в Wi-Fi московского метро

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Москва, 9 апреля. Программист Владимир Серов, который обнаружил уязвимость в Wi-Fi московского метрополитена, заявил, что «дыру» в системе безопасности до сих пор не залатали.

По словам специалиста, уязвимость в системе безопасности Wi-Fi заключалась в свободной, незащищенной передаче личных данных пассажиров метро (номер телефона, пол, место жительства и работы), которые подключались к беспроводной Сети. Вся эта информация передавалась в addfox, чтобы делать таргетированную рекламу. При этом любой другой пользователь может получить доступ к этим данным с помощью специальных программ.

Программист указал на уязвимость в MaximaTelecom, которые устанавливали Сеть, однако там молодого человека назвали хакером.

«Я честно скажу, что меня не интересуют данные пользователей. И вообще, все телефоны можно собрать только в течение месяцев шести, это довольно долгий процесс. За час можно получить где-то 300 телефонов. То есть мошенникам потребовалось бы около 10 тысяч часов, чтобы расшифровать три миллиона номеров», — рассказал он Телеканалу 360.

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