Безруков проведет «Тотальный диктант» для жителей Подмосковья

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Москва, 9 апреля. Известный российский актер Сергей Безруков прочтет текст «Тотального диктанта» для жителей Московской области.

Безруков 14 апреля проведет для жителей Подмосковья «Тотальный диктант». Актер прочтет текст в гимназии имени Примакова в Одинцовском районе.

Автором текста, который проверит жителей Московской области на грамотность, выступила обладательницей премии «Большая книга» Гузель Яхина. В день проведения «Тотального диктанта» Безруков также пообщается с гимназистами в рамках проекта «Сто вопросов лидеру».

Принять участие в акции может любой человек в возрасте от шести лет. Для участие в диктанте необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте и выбрать подходящую площадку проведения акции, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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