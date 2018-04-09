Почти 1,5 млн куличей продали в Московской области за пасхальную неделю

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Москва, 9 апреля. Практически 1,5 млн куличей было продано в Московской области в течение пасхальной недели. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба министерства потребительского рынка со ссылкой на главу ведомства Владимира Посаженникова.

По последним подсчетам регионального ведомства, в нынешнем году на ярмарках, в супермаркетах, в кафе и ресторанах Московской области было продано 1 444 660 различных куличей, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период минувшего года, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что продажи главного символа пасхального стола стартовали 2 апреля. Максимальный спрос на продукцию был зафиксирован в преддверии Пасхи: 6 и 7 апреля.

В ведомстве уточнили, что на продажу были выставлены куличи от частных пекарен, областных комбинатов, а также монастырей Подмосковья.

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