Билборд рухнул на рабочих в Подмосковье

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Москва, 9 апреля. В поселке Новоивановское Одинцовского района Московской области рухнул рекламный щит. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, инцидент не обошелся без пострадавших.

Согласно приведенной информации, конструкция упала на Минском шоссе и задела двух рабочих, которые в тот момент занимались монтажом билборда. Мужчины были сразу же госпитализированы в Одинцовскую центральную районную больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, по факту случившегося проводится проверка, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, несколько дней назад в Подмосковной Дубне ледяная глыба едва не убила местную жительницу и ее внука.

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