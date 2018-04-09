Мусорный полигон «Аннино» загорелся в Подмосковье
Москва, 9 апреля. На закрытом мусорном полигоне «Аннино» в Рузском округе Подмосковья в понедельник было зафиксировано возгорание. Как говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета, для тушения очага на место выехали специалисты.
В то же время, в местной администрации утверждают, что «активисты блокировали въезд на закрытый полигон».
Отмечается, что всего обнаружено три очага задымления. По словам главы городского округа Максима Тарзанова, очаги задымления будут ликвидированы уже в ближайшее время.
На полигон также приехали сотрудники Минэкологии Московской области.
Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что владельцы полигона «Ядрово» в Волоколамском районе профинансируют его рекультивацию.