Синоптики предупредили москвичей о похолодании на следующей неделе

В закладки

Москва, 9 апреля. Синоптики рассказали о погоде в Москве в период с 9 по 15 апреля. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в столичном регионе сохранится солнечная погода, однако во вторник может вернуться похолодание.

В понедельник температура воздуха в Москве поднимется до восемнадцати градусов, во вторник столбик термометра поднимется еще выше. Синоптики обещают все двадцать градусов тепла. Однако будет облачно, а вечером возможны осадки в виде дождей.

В ночь с 10 по 11 апреля в Москве будет дуть сильный ветер, температура немного упадет, однако тепло останется. Утром 11 апреля могут пройти небольшие осадки.

В четверг в столице установится солнечная погода, а в ночь на пятницу температура вновь опустится до нуля, пишет «Вечерняя Москва».

В выходные будет преимущественно солнечная погода.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.