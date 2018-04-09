Более 2,5 тысяч ветеранов прошли лечение в подмосковном госпитале с начала года

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Москва, 9 апреля. Лечение в московском областном госпитале для ветеранов войн с начала нынешнего года прошли 2,7 тысячи человек. Об этом говорится в понедельник в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Как отметил глава регионального ведомства Дмитрий Марков, в числе пациентов — более одной тысячи ветеранов войн и лиц, которые приравнены к ним по льготам.

В общей сложности ежегодно лечение в медицинском учреждении проходят более шести тысяч граждан данных категорий, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что госпиталь расположен в Солнечногорском районе Подмосковья и может принять 465 человек. Медицинскую помощь в учреждении оказывают по 22 специализациям.

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