В Москве отобрали более 200 участников проекта «Музыка в метро»

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Москва, 9 апреля. Участие в проекте «Музыка в метро» в 2018 году примут более 200 артистов. Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта, музыканты будут выступать перед пассажирами подземки с середины апреля.

Согласно приведенным данным, 220 новых групп и солистов получат аккредитацию на выступление в рамках проекта «Музыка в метро» по итогам конкурсного отбора. К середине апреля количество площадок проекта увеличится на 14 и составит 32 официальных места для выступления в метрополитене Москвы.

За три года существования проекта «Музыка в метро» в столичной подземке состоялось более 30 тысяч выступлений артистов, а количество площадок выросло с трех до 32, передает РИАМО.

Напомним, ранее сообщалось, что скульптурный ансамбль на станции столичного метро «Площадь Революции» планируют полностью отреставрировать.

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