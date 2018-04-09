Синоптики предупредили москвичей о скором похолодании

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Москва, 9 апреля. В середине пасхальной недели в Москву придет похолодание, сообщили в Гидрометцентре России.

Синоптики предупредили москвичей, что теплая погода задержится в столице ненадолго. Уже с середины недели в Москве ожидается похолодание.

В город придет атмосферный холодный фронт, за которым последует переменная облачность, но без осадков. Температура может опуститься до семи градусов.

Кроме того, Москве со вторника и до конца недели ожидается усиление ветра. Порывы воздуха 11 апреля будут достигать 5-10 метров в секунду, передает «Вечерняя Москва».

«У нас не Сахара, у нас Москва, самый нестабильный район, приводит слова источника РИАМО. — Сейчас у нас апрель очень солнечный, столько солнца в Москве в этот период редко когда увидите, так что выходите на улицу и наслаждайтесь».

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