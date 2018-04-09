Детеныш росомахи появился на свет в Московском зоопарке

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Москва, 9 апреля. В Московском зоопарке впервые с 2015 года родился детеныш росомахи. По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, рождение детеныша росомахи в неволе является редким явлением.

Новорожденный полностью здоров, его вес составляет чуть меньше килограмма, при этом его пол пока не определен.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии Москвы, отец малыша родился в Московском зоопарке, при этом самка, принесшая потомство, попала в питомник зоопарка в 2012 году.

Для росомахи были создана самые комфортные условия: правильное и сбалансированное питание, режим дня и игры, а также другие, которые поспособствовали ее размножению, сообщает АиФ.

Напомним, накануне сообщалось, что медведица Хаарчаана, обитательница Ленинградского зоопарка, открыла купальный сезон.

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