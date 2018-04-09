Производственный склад в Подмосковье построят в 2018 году

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Москва, 9 апреля. Возведение производственного склада общей площадью свыше 11,2 тысячи квадратных метров окончится в подмосковной Балашихе в третьем квартале текущего года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного Главгосстройнадзора.

Производственный склад появится на Новомилетском шоссе в Московской области.

«В рамках первой очереди строительства возводится производственный склад с административно-бытовыми помещениями. В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству кровли», — рассказал глава регионального ведомства Руслан Тагиев.

Отмечается, что на прилегающей территории построят паркинг и места для погрузки-разгрузки, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ожидается, что плановое строительства завершится в третьем квартале текущего года.

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