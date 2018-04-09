Власти Москвы рассказали, когда электробусы выйдут на маршруты

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Москва, 9 апреля. Первые электробусы начнут работу в Москве в сентябре этого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Научным партером столичных властей в проекте по запуску электробусов выступил ФГУП «НАМИ». По словам заммэра столицы, ключевым моментом в работе стала полная совместимость зарядных станций и электробусов, которые были поставлены разными производителями.

«В ходе разработки технического задания мы проводили консультации со специалистами профильных компаний и научных учреждений», — приводит слова Ликсутова «Вечерняя Москва».

Власти Москвы сообщили, что первые электробусы выйдут на городские маршруты уже в сентябре этого года, передает «Ридус».

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