Машина скорой помощи опрокинулась после столкновения с легковушкой в Москве

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Москва, 8 апреля. На востоке Москвы машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем, после чего опрокинулась. Автомобильная авария произошла в воскресенье, 8 апреля.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении Зеленого проспекта и Перовской улицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского ГИБДД. На месте случившегося работают сотрудники ГИБДД. На данный момент информация о пострадавших уточняется.

Как сообщается на telegram-канале Hue, в результате автомобильной аварии пострадали три человека: пациент, медик и водитель. Их доставили в медицинское учреждение.

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