Редкая орхидея-вампир из Эквадора расцвела в Ботаническом саду МГУ

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Москва, 8 апреля. Редкая орхидея-вампир из Эквадора расцвела в Ботаническом саду Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова «Аптекарском огороде». Об этом сообщается на странице Ботанического сада в социальной сети Instagram.

«Зловещий и прекрасный гибрид Дракулы Вампира и Масдеваллии «Золотые врата» (Dracula Vampira x Masdevallia «Golden Gate») расцвел в «Аптекарском огороде», — говорится в сообщении.

Как стало известно, желающие смогут увидеть этот цветок в витрине с ценными орхидеями в Пальмовой оранжерее. Отмечается, что полюбоваться орхидеей-вампиром можно будет, вероятнее всего, до 10 апреля.

Отметим, что орхидея-вампир растет лишь в туманных лесах на склонах вулкана Пичинча в Эквадоре. Это единственное место, где произрастает растение.

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