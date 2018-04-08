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Редкая орхидея-вампир из Эквадора расцвела в Ботаническом саду МГУ
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    Редкая орхидея-вампир из Эквадора расцвела в Ботаническом саду МГУ

    18:25  8 Апреля 2018
    488

    Редкая орхидея-вампир из Эквадора расцвела в Ботаническом саду МГУ

    Москва, 8 апреля. Редкая орхидея-вампир из Эквадора расцвела в Ботаническом саду Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова «Аптекарском огороде». Об этом сообщается на странице Ботанического сада в социальной сети Instagram.

    «Зловещий и прекрасный гибрид Дракулы Вампира и Масдеваллии «Золотые врата» (Dracula Vampira x Masdevallia «Golden Gate») расцвел в «Аптекарском огороде», — говорится в сообщении.

    Как стало известно, желающие смогут увидеть этот цветок в витрине с ценными орхидеями в Пальмовой оранжерее. Отмечается, что полюбоваться орхидеей-вампиром можно будет, вероятнее всего, до 10 апреля.

    Отметим, что орхидея-вампир растет лишь в туманных лесах на склонах вулкана Пичинча в Эквадоре. Это единственное место, где произрастает растение.

     

    РЕДКАЯ ОРХИДЕЯ-ВАМПИР из Эквадора! Зловещий и прекрасный гибрид Дракулы Вампира и Масдеваллии "Золотые врата" (Dracula Vampira x Masdevallia 'Golden Gate') расцвел в "Аптекарском огороде". Посетители могут увидеть растение в витрине с ценными орхидеями в Пальмовой оранжерее. Скорее всего, до 10 апреля. ???????????? Тропическая экскурсия 8 апреля — в 13.00. ???? Орхидея-вампир произрастает лишь в одном месте земного шара — в туманных лесах на склонах вулкана Пичинча в Эквадоре на высоте 1800-2200 метров. На одном соцветии образуется до 6 крайне эффектных и крупных цветков, которые распускаются один за другим на протяжении всего периода цветения. Оттеночная гамма сочетает чёрно-пурпурный, зелёный и белый. Маленькая губа — белая с розовыми прожилками. ???????????? Научное название рода — Дракула — означает "маленький дракон". Растение представляет большую коллекционную ценность и востребованно среди охотников за орхидеями со всего света. ???????????? В Ботаническом саду МГУ собрана одна из крупнейших коллекций орхидей в России — более 1000 видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов Земли, а также более 50 видов и форм орхидей умеренного и холодного климата. И мы её постоянно пополняем редкими экземплярами. Важнейшее достоинство коллекции орхидей сада — её активное использование в научно-образовательных и просветительских целях. ???????????? С конца мая 2017 #аптекарскийогород стал единственным местом в Москве и окрестностях, где можно увидеть орхидеи, цветущие и зимующие под открытым небом. Речь о башмачках настоящих, башмачках крупноцветковых и других ботанических сокровищах на территории экспозиции "Растения Средней полосы европейской части России", созданной при поддержке @yvesrocher_russia ???? В "Аптекарском огороде" представлена самая крупная в стране коллекция редких Дракул. ???? Спасибо за фото нашему тропическому Игорю @igor__shtein

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    Автор: Дарья Смолина
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    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #мгу #ботанический сад #орхидея #орхидея-вампир
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