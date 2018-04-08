Редкая орхидея-вампир из Эквадора расцвела в Ботаническом саду МГУ
Москва, 8 апреля. Редкая орхидея-вампир из Эквадора расцвела в Ботаническом саду Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова «Аптекарском огороде». Об этом сообщается на странице Ботанического сада в социальной сети Instagram.
«Зловещий и прекрасный гибрид Дракулы Вампира и Масдеваллии «Золотые врата» (Dracula Vampira x Masdevallia «Golden Gate») расцвел в «Аптекарском огороде», — говорится в сообщении.
Как стало известно, желающие смогут увидеть этот цветок в витрине с ценными орхидеями в Пальмовой оранжерее. Отмечается, что полюбоваться орхидеей-вампиром можно будет, вероятнее всего, до 10 апреля.
Отметим, что орхидея-вампир растет лишь в туманных лесах на склонах вулкана Пичинча в Эквадоре. Это единственное место, где произрастает растение.
РЕДКАЯ ОРХИДЕЯ-ВАМПИР из Эквадора! Зловещий и прекрасный гибрид Дракулы Вампира и Масдеваллии "Золотые врата" (Dracula Vampira x Masdevallia 'Golden Gate') расцвел в "Аптекарском огороде". Посетители могут увидеть растение в витрине с ценными орхидеями в Пальмовой оранжерее. Скорее всего, до 10 апреля. ???????????? Тропическая экскурсия 8 апреля — в 13.00. ???? Орхидея-вампир произрастает лишь в одном месте земного шара — в туманных лесах на склонах вулкана Пичинча в Эквадоре на высоте 1800-2200 метров. На одном соцветии образуется до 6 крайне эффектных и крупных цветков, которые распускаются один за другим на протяжении всего периода цветения. Оттеночная гамма сочетает чёрно-пурпурный, зелёный и белый. Маленькая губа — белая с розовыми прожилками. ???????????? Научное название рода — Дракула — означает "маленький дракон". Растение представляет большую коллекционную ценность и востребованно среди охотников за орхидеями со всего света. ???????????? В Ботаническом саду МГУ собрана одна из крупнейших коллекций орхидей в России — более 1000 видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов Земли, а также более 50 видов и форм орхидей умеренного и холодного климата. И мы её постоянно пополняем редкими экземплярами. Важнейшее достоинство коллекции орхидей сада — её активное использование в научно-образовательных и просветительских целях. ???????????? С конца мая 2017 #аптекарскийогород стал единственным местом в Москве и окрестностях, где можно увидеть орхидеи, цветущие и зимующие под открытым небом. Речь о башмачках настоящих, башмачках крупноцветковых и других ботанических сокровищах на территории экспозиции "Растения Средней полосы европейской части России", созданной при поддержке @yvesrocher_russia ???? В "Аптекарском огороде" представлена самая крупная в стране коллекция редких Дракул. ???? Спасибо за фото нашему тропическому Игорю @igor__shtein