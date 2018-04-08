Инцидент с пассажиром остановил поезда на серой ветке метро Москвы

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Москва, 8 апреля. На серой ветке московского метро произошел сбой. Поезда не ходили от станции «Владыкино» до «Чеховской». Причиной стал «инцидент с пассажиром», объяснили в пресс-службе подземки.

Сообщение о ЧП появилось в Telegram-канале столичного метрополитена. Уточняется, что движение составы на участке от «Владыкино» до «Чеховской» было остановлено, в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

При этом подробности инцидента не сообщаются. В настоящее время движение на серой ветке вошло в график.

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