Синоптики обещают москвичам 20 градусов тепла на следующей неделе

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Москва, 8 апреля. Синоптики обещают москвичам жару до 20 градусов во вторник, 10 апреля. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

В понедельник в российской столице ожидается переменная облачность без осадков, ночью столбики термометра опустятся до трех градусов тепла, а днем — поднимутся до семнадцати градусов выше нуля. Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.

Во вторник ночью осадков не ожидается, однако днем может пройти дождь. Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду, однако температура воздуха повысится до двадцати градусов тепла.

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