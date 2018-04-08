Собянин рассказал об уборке Москвы после зимы

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Москва, 8 апреля. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы начали приводить город в порядок после зимы.

«Приводим Москву в порядок после затянувшейся зимы. Моем дороги, знаки, мосты и тротуары», — сообщил он на своей странице в Twitter.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что на дорогах столицы работает специальная техника для промывки проезжей части.

Всего задействовано пять с половиной тысяч машин и тридцать тысяч рабочих.

Ранее сообщалось, что московские дороги в апреле будут помыты четыре раза.

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