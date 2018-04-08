Фестиваль «Пасхальный дар» проходит в Москве

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Москва, 8 апреля. Фестиваль «Пасхальный дар» полным ходом идет в российской столице. Мероприятие будет идти всю следующую неделю, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

За семь дней москвичи и гости столицы смогут увидеть 150 театральных представлений, посетить 750 творческих и кулинарных мастер-классов, поучаствовать в спортивных играх и других развлечениях.

Специальную программу для фестиваля подготовили благотворительные фонды. Они проведут концерты, аукционы, лекции, семинары и фотовыставки, чтобы собрать денежные средства для ветеранов театра и кино, людей с ограниченными возможностями и социально незащищенных людей.

Одна из диковин фестиваля — огромное пасхальное яйцо на Тверской улице высотой в семь метров. А на площади Революции словно в Новый год появился лес елок.

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