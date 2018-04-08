Из горящего дома в Москве спасли более 20 человек
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Москва, 8 апреля. В жилом доме на Болотниковской улице в Москве произошел пожар, сообщили в региональной пресс-служба ГУ МЧС.
Сообщение о происшествии поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве в 10.52. По предварительным данным, пожар произошел в квартире, расположенной на четвертом этаже.
По информации ТАСС, 32 человека с этажей под горящей квартирой были спасены с помощью автолестниц. В результате пожара пострадали три человека, в том числе ребенок.
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