Пьяный отец застрелил сына во время застолья в Подмосковье

В закладки

Москва, 8 апреля. Пьяный отец застрелил своего сына из ружья во время застолья в подмосковном Наро-Фоминске. Полиция задержала подозреваемого, суд вынес в отношении него постановление о заключении под стражу на время следствия.

Как сообщили представители ГУ МВД РФ по Москве, во время распития спиртных напитков 56-летний мужчина схватился за ружье и застрелил сына. 30-летний пострадавший скончался до прибытия скорой. Точные причины происшествия пока не известны.

В настоящее время проводится проверка в связи с убийством человека. Ружье, из которого был застрелен убитый, оказалось незарегистрированным. Кроме того, в ходе проверки в доме подозреваемого была обнаружена граната.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.