Синоптики пообещали москвичам теплую облачную погоду на Пасху

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Москва, 8 апреля. В пасхальное воскресенье жителей Москвы ожидает облачная, но теплая погода. Об этом заявили специалисты погодного центра «Фобос».

Как рассказали синоптики РИА Новости, в столице, а также в Московской области, не ожидается существенных осадков, при этом температура вырастет до 10–12 градусов.

Регион будет находиться под влиянием малоактивного теплого атмосферного фронта. Скорость юго-западного ветра составит порядка 4–9 метров в секунду. При этом атмосферное давление будет падать, однако останется выше нормы.

В течение следующей недели в Москве ожидается похолодание, которое приведет к возвращению ночных заморозков.

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