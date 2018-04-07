Патриарх Кирилл освятил куличи и пасхальные яйца в московских храмах

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Москва, 7 апреля. Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл в субботу посетил шесть московских храмов, лично освятив куличи и пасхальные яйца. Об этом сообщает пресс-служба Московского патриархата.

«Святейший Патриарх Кирилл освятил куличи, пасхи, яйца. Также Святейший Владыка освятил самую большую в мире пасху весом в одну тонну. Она была приготовлена в Ростове-на-Дону молочной компанией «Белый медведь», — говорится в сообщении.

Освященные куличи, пасхи и яйца будут направлены в детские дома, больницы, а также интернаты для престарелых и инвалидов.

Отметим также, что патриарх Кирилл совершил вечерню с чтением 15 паримий и Божественную литургию святителя Василия Великого в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Ранее сообщалось, что в субботу, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал священный огонь собравшимся в храме верующим, которые распространят его пламя по всему миру.

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