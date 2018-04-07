Движение на синей ветке метро Москвы возобновлено

В закладки

Москва, 7 апреля. Движение поездов по синей ветке метрополитена Москвы вновь возобновлено после инцидента с пассажиром.

«Движение поездов на Арбатско-Покровской линии Мосметро возобновлено», — сообщает организация в своем Twitter.

Ранее сообщалось о том, что движение на участке межу станциями «Партизанская» и «Киевская» было остановлено.

Напомним, что в конце февраля в московском метро было остановлено движение из-за пожилой женщины, которая по собственной неосторожности упала на рельсы на станции «Лубянка». Сотрудники метрополитена сняли напряжение с путей, а полицейские помогли ей подняться обратно на платформу. На все это ушло около трех минут. За несколько дней до этого на станции «Чистые пруды» на рельсы упала 15-летняя школьница. Девочка осталась жива, поскольку машинист поезда вовремя заметил ее и применил экстренное торможение состава.

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии #мосметро возобновлено. — Московское метро (@MetroOperativno) April 7, 2018

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.