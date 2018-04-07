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BMW на огромной скорости насмерть сбил женщину в Москве
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    BMW на огромной скорости насмерть сбил женщину в Москве

    16:57  7 Апреля 2018
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    BMW на огромной скорости насмерть сбил женщину в Москве

    Москва, 7 апреля. Кроссовер BMW X5 на огромной скорости сбил женщину на тротуаре на юго-востоке Москвы.

    Трагедия произошла около 12.45 по московскому времени на Люблинской улице. Как сообщили в ГИБДД, водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил пешехода. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

    По словам очевидцев, это был кроссовер BMW X5. Они отметили, что иномарка мчалась по столице на огромной скорости. Подробности выясняются.

    Ранее сообщалось, что два легковых автомобиля столкнулись в Свердловской области. В результате аварии шесть человек погибли. 

    BMW на огромной скорости насмерть сбил женщину в Москве

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #дтп #авария #bmw #женщина #пешеход
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