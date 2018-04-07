Водителей Москвы предупредили о начале мотосезона

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Москва, 7 апреля. Столичных водителей предупредили о начале мотосезона в Москве. После зимы на дорогах начали появляться мотоциклисты, сообщает центр организации дорожного движения.

В связи с началом мотосезона активисты совета молодежи ЦОДД, а также представители мотосообщества и сотрудники дорожно-патрульной службы столицы раздавали автомобилистам, мотоциклистам и пешеходам листовки с инструкциями о том, как вести себя при появлении на дороге байкеров.

Кроме того, в подарок к листовкам вручали светоотражающие брелоки. Как отмечают в ЦОДД, за зимний период от мотоциклистов успели отвыкнуть, поэтому появление новых участников дорожного движения требует внимания. Особенная концентрация, сообщают в Центре, нужна пешеходам на дорожных переходах, а автомобилистам при перестроениях.

Участие в акции, приуроченной к началу мотосезона, принял артист Алексей Хворостян.

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