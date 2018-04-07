Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
Водителей Москвы предупредили о начале мотосезона
Политика
Боевики «Джейш аль-Ислам» вновь обстреляли Дамаск — Центр примирения
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Водителей Москвы предупредили о начале мотосезона

    14:51  7 Апреля 2018
    59

    Водителей Москвы предупредили о начале мотосезона

    Москва, 7 апреля. Столичных водителей предупредили о начале мотосезона в Москве. После зимы на дорогах начали появляться мотоциклисты, сообщает центр организации дорожного движения.

    В связи с началом мотосезона активисты совета молодежи ЦОДД, а также представители мотосообщества и сотрудники дорожно-патрульной службы столицы раздавали автомобилистам, мотоциклистам и пешеходам листовки с инструкциями о том, как вести себя при появлении на дороге байкеров.

    Кроме того, в подарок к листовкам вручали светоотражающие брелоки. Как отмечают в ЦОДД, за зимний период от мотоциклистов успели отвыкнуть, поэтому появление новых участников дорожного движения требует внимания. Особенная концентрация, сообщают в Центре, нужна пешеходам на дорожных переходах, а автомобилистам при перестроениях.

    Участие в акции, приуроченной к началу мотосезона, принял артист Алексей Хворостян.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #пдд #байкеры #транспорт #мотосезон
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Крестные ходы к часовне над Гробом Господним начались в Иерусалиме

      13:21 7 Апреля 2018 506
      Читать
      12:52
      Сегодня

      В Донецке отмечают годовщину провозглашения ДНР масштабным шествием
      12:06
      Сегодня

      Бессилие и страх на Украине: перед Пасхой в Киеве продолжают гореть храмы РПЦ
      10:59
      Сегодня

      Донбасскому ополченцу Трегубу дадут временное убежище в России

      10:13
      Сегодня

      Экипаж судна «Норд» отпущен на свободу
      4:54
      Сегодня

      Европейские эксперты оценили важность российского газа для ЕС

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 2673

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      456

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      11042

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      426

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      3044
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Патриарх Кирилл поздравил всех верующих с Пасхой

      Патриарх Кирилл поздравил всех верующих с Пасхой

      14:33   7 Апреля 2018
      233
      Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

      Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

      14:22   7 Апреля 2018
      1054
      Бессилие и страх на Украине: перед Пасхой в Киеве продолжают гореть храмы РПЦ

      Бессилие и страх на Украине: перед Пасхой в Киеве продолжают гореть храмы РПЦ

      12:06   7 Апреля 2018
      3113
      Донбасс: жажда России. Колонка Руслана Мармазова

      Донбасс: жажда России. Колонка Руслана Мармазова

      5:30   7 Апреля 2018
      887