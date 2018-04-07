Власти Москвы пообещали запустить канатную дорогу в «Лужниках» к ЧМ-2018

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Москва, 7 апреля. К чемпионату мира по футболу 2018 года в Москве будет запущена канатная дорога, которая соединит Воробьевы горы и стадион «Лужники», заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Хуснуллин констатировал, что уже сделана существенная часть работ по созданию канатной дороги от Воробьевых гор до «Лужников». Он уточнил, что уже натянуты канаты. В настоящее время рабочие крепят кабины.

«К чемпионату мира по футболу канатная дорога будет готова», — пообещал заместитель мэра Москвы.

Напомним, чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.

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