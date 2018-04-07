Улицы в центре Москвы перекроют в связи с празднованием Пасхи

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Москва, 7 апреля. Вечером 7 апреля будет перекрыто движение на двух улицах около храма Христа Спасителя в связи с проведением религиозного мероприятия в честь Пасхи, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

В связи с празднованием Пасхи в центре Москвы перекроют движение на двух улицах.

«Перекрытия в связи с проведением религиозного мероприятия будут введены на участке улицы Волхонка от Соймоновского проезда до Всехсвятского проезда и на участке Соймоновского проезда от Пречистенской набережной до улицы Волхонка», — констатировали представители информационного центра.

На улице Волхонке движение будет остановлено до 2.30 часов воскресенья. Отмечается также, что на пасхальные праздники перекроют несколько дорог, расположенных у других храмов столицы. Это связано с крестными ходами, которые пройдут в разных районах города, пишет «Дни.ru».

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