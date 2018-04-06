Власти Москвы выплатят семье погибшего в ТЦ «Персей для детей» миллион рублей

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Москва, 6 апреля. Семье погибшего при пожаре в торговом центре «Персей для детей», расположенного на востоке Москвы, выплатят один миллион рублей. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин.

«Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы необходимый размер средств для выплаты единовременной мате­риальной помощи семье гражданина, погибшего в результате пожара, произошедшего 4 апреля 2018», — говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, сотрудникам противопожарной службы, которым потребовалась оказание медицинской помощи после тушения пожара в здании, будет выделено по 500 тысяч рублей.

Напомним, что пожар в торговом центре произошел 4 апреля. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.

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