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Власти Москвы выплатят семье погибшего в ТЦ «Персей для детей» миллион рублей
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    Власти Москвы выплатят семье погибшего в ТЦ «Персей для детей» миллион рублей

    19:00  6 Апреля 2018
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    Власти Москвы выплатят семье погибшего в ТЦ «Персей для детей» миллион рублей

    Москва, 6 апреля. Семье погибшего при пожаре в торговом центре «Персей для детей», расположенного на востоке Москвы, выплатят один миллион рублей. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин.

    «Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы необходимый размер средств для выплаты единовременной мате­риальной помощи семье гражданина, погибшего в результате пожара, произошедшего 4 апреля 2018», — говорится в сообщении.

    Согласно распоряжению, сотрудникам противопожарной службы, которым потребовалась оказание медицинской помощи после тушения пожара в здании, будет выделено по 500 тысяч рублей.

    Напомним, что пожар в торговом центре произошел 4 апреля. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.

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    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #москва #погибший #тц персей для детей
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